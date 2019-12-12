Бюджет Кыргызстана хотят оптимизировать за счет пенсионеров

В Кыргызстане предлагается сократить число тех, кто по льготам раньше времени выходит на пенсию. Это делается для оптимизации бюджета. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Социального фонда Медер Ирсалиев.

По его словам, в конце 2018 года Жогорку Кенеш создал межведомственную рабочую группу для реформы в пенсионной системе. Группа изучала пенсионную и тарифную политику, а также накопительную систему и пенсии военнослужащих. В итоге к концу ноября определено, в каком направлении будут идти реформы. В частности, предлагаются изменения в тарифах страховых взносов в сторону их снижения для фермеров, а также малого и среднего бизнеса.

«Будет рассмотрен вопрос о досрочной пенсии. У нас около 17 видов выхода на пенсию. Если для мужчин по возрасту выход на пенсию в 63 года, то для женщин — в 58 лет. Есть условия, когда могут выйти в 60 и 58. Надо пересмотреть эти определенные категории. Сейчас при стаже в 40 лет можно выйти на пенсию в 60 лет для мужчин, и для женщин — если стаж 35 лет, то в 55 лет можно выйти на пенсию. Теперь же мы хотим убрать эту систему для оптимизации бюджета», — рассказал Медер Ирсалиев.

Кроме того, подготовлен проект постановления кабмина о том, чтобы инвалиды первой и второй группы могли забирать накопительную часть пенсии. Ее также планируется разрешить использовать в качестве первоначального взноса на ипотеку, если на счету более 50 тысяч сомов. Предлагается также сократить перечень ведомств, приравненных к военнослужащим, сотрудники которых имеют право раньше выходить на пенсию.