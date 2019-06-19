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Общество

Персональную пенсию в Кыргызстане получают 2 тысячи 300 человек

Персональную пенсию в Кыргызстане получают 2 тысячи 300 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Социального фонда Медер Исраилов.

На 1 января 2019 года численность получателей пенсий по республике составила 651,2 тысячи человек на сумму 3 миллиарда 800 миллионов сомов.

«Каждый месяц пенсионные выплаты растут на 300 миллионов сомов», — отметил Медер Исраилов.

Самая высокая трудовая пенсия в Кыргызстане — более 20 тысяч сомов. Ее получают 0,2 процента людей пенсионного возраста. Средний же размер пенсии 5 тысяч 404 сома, самая низкая 2 тысячи.

«Кроме того, есть надбавки, которые идут из республиканского бюджета. Размер персональной пенсии  до 38 тысяч сомов. Ее получают 2 тысячи 300 человек. Это заслуженные деятели разных отраслей, герои, награжденные. Но с 2015 года персональные пенсии отменили», — сказал председатель Соцфонда.
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