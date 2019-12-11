Границы только в голове. Истории простых семей из приграничных районов Лейлека

Для жителя столицы, который далек от приграничных территорий, порой кажется, что в регионах жизнь остановилась, люди разучились доверять друг другу и находятся в ожидании нового конфликта.

Однако это далеко не так. В многонациональном Лейлекском районе Баткенской области, к примеру, людей не делят на национальности или страну проживания. Здесь много смешанных браков, а дети почитают родственников по обе стороны границы. Люди с радостью сидят за одним дасторконом и признаются, что деление возникает перед выборами, когда на горячей теме начинают играть заинтересованные политики.

Для любви язык не преграда

Умарали Кыргызбаев и Максатай Эргешова поженились пять лет назад. Их желанию создать семью никто из родственников не противился — в обеих семьях есть смешанные браки.

«У меня бабушка узбечка, дедушка кыргыз. Для нашей семьи межнациональный брак не новость. Поэтому никто не был против. Моя бабушка еще отдала меня в узбекскую школу, как будто знала мою судьбу», — говорит Максатай Эргешова.

Фото 24.kg. Умарали Кыргызбаев и Максатай Эргешова с двумя детьми

Взяв в жены кыргызку, Умарали последовал примеру брата. Говорит, его счастливая семья дала уверенность, что для любви национальность не преграда.

«Я знаю кыргызский, родня моей жены хорошо понимает узбекский. Если какое-то слово не вспомню, могу сказать на узбекском, они отлично поймут. Про кыргызские обычаи знаю, стараюсь им придерживаться», — пояснил Умарали Кыргызбаев.

В районе, в особенности в Исфане, где проживают более 10 национальностей, преодолели языковой барьер по-своему.

Жители научились общаться на смешанном диалекте, понятном только им. Часто можно услышать, как кыргыз и узбек мило общаются и каждый отвечает на своем языке.

Фото 24.kg. Исфана

67 процентов жителей Лейлекского района составляют кыргызы, 26,9 процента — узбеки, 6,6 процента — таджики.

«В Исфане 47 процентов узбеков, 34,3 процента кыргызов, также есть таджики, русские, татары, курды. Кстати, недавно к нам переехала жить бурятка. Мигрант привез невесту из России», — отметили в мэрии города.

Фото 24.kg. Исфана

Межнациональные браки тут — дело обычное, никого не удивишь. Особо афишировать семейные отношения не желают, ведь счастье любит тишину.

«У меня муж местный таджик, то есть гражданин Кыргызстана. Но у него очень много родственников в Худжанте. Конфликты на границе и другие межгосударственные дела нас не касаются. Ведь из-за политики мы не будем отказываться от родства. Наши дети тоже понимают, что решение вопроса границы зависит от властей, а не от них. Простые люди хотят лишь мира», — говорит местная жительница Айнура Алымова.

Главное — человек

78 - летняя Махпирет Каланова — уважаемая жительница Андарака. Она пол века назад переехала из соседнего кыргызского села Искра.

Фото 24.kg. Махпирет Каланова

Махпирет Каланова вместе с мужем-таджиком вырастила четверых детей, теперь у нее 24 внука. При поддержке супруга и свекрови окончила мединститут, затем работала акушеркой в местной больнице.

«Трудности были только с языком. Таджикский ведь нелегкий. Похож на русский. Муж был переводчиком. Но у меня хорошие способности к языкам, знаю таджикский, узбекский, русский, казахский и кыргызский. А обычаи знакомы», — рассказывает Махпирет Каланова.

Когда иду к своим родственникам, делаю по-кыргызски, к родственникам мужа — по-таджикски. Детей тоже воспитали по обычаям обоих народов. Махпирет Каланова

У ее детей тоже смешанные браки. Они оценивают людей только по человеческим качествам.

Конфликты в селе возникают из-за молодых людей. Ну они же дети. Ругаются, дерутся. Я своим говорю: не участвуйте в таких передрягах, стыдно же, на той стороне ваши дяди. Махпирет Каланова

«Во время одного конфликта я пошла к своей маме. Она живет в кыргызской части села. Все здороваются, вот один мальчик прошел, специально задев мое плечо. Ну что сделать, молодой, не понимает еще многого», — говорит Махпирет Каланова.

Без политики мы едины

К сожалению, в этой местности исторически сложилось так, что кыргызы и таджики разделили одно небольшое село на две части.

Теперь в Андараке — таджики, в Искре — кыргызы. У каждого своя школа на родном языке, детский сад и мечеть.

Как уверяют местные власти и представители таджикской диаспоры, несмотря на обособленность друг от друга, сельчан многое объединяет.

Фото 24.kg. Село Андарак

Жители Искры каждые выходные посещают рынок в Андараке. Они также периодически встречаются на тоях, в чайхане и на похоронах.

Межнациольный конфликт тут возник впервые восемь лет назад. Молодые люди подрались.

Раздор сеют наши политики, чиновники, особенно во время выборов обостряется это деление. А так мы, когда сидим за дасторконом, всегда обсуждаем, что мешает нашей мирной жизни. Назиржан Тайиров

«Стычки у нас не глобальные. Дерутся дети, за них начинают заступаться родители и так далее. А так нам нечего делить. Воду пьем из одного источника, пастбища одни», — рассказал представитель местных таджиков Назиржан Тайиров.

Фото 24.kg. Назиржан Тайиров

Кстати, для укрепления дружбы двух сел здесь приветствуются не только смешанные браки, но и изучение кыргызского языка. Директор школы в Андараке на работу приглашает учителей из соседней Искры.

«А конфликты в Максате, Ворухе, то есть на кыргызско-таджикской границе, нас не касаются. Мы граждане Кыргызстана, и нам важны мир и стабильность в стране», — добавил Назиржан Тайиров.