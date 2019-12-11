Границы только в голове. Истории простых семей из приграничных районов Лейлека

Для жителя столицы, который далек от приграничных территорий, порой кажется, что в регионах жизнь остановилась, люди разучились доверять друг другу и находятся в ожидании нового конфликта.
Однако это далеко не так. В многонациональном Лейлекском районе Баткенской области, к примеру, людей не делят на национальности или страну проживания. Здесь много смешанных браков, а дети почитают родственников по обе стороны границы. Люди с радостью сидят за одним дасторконом и признаются, что деление возникает перед выборами, когда на горячей теме начинают играть заинтересованные политики.
Для любви язык не преградаУмарали Кыргызбаев и Максатай Эргешова поженились пять лет назад. Их желанию создать семью никто из родственников не противился — в обеих семьях есть смешанные браки.
«У меня бабушка узбечка, дедушка кыргыз. Для нашей семьи межнациональный брак не новость. Поэтому никто не был против. Моя бабушка еще отдала меня в узбекскую школу, как будто знала мою судьбу», — говорит Максатай Эргешова.
Взяв в жены кыргызку, Умарали последовал примеру брата. Говорит, его счастливая семья дала уверенность, что для любви национальность не преграда.
«Я знаю кыргызский, родня моей жены хорошо понимает узбекский. Если какое-то слово не вспомню, могу сказать на узбекском, они отлично поймут. Про кыргызские обычаи знаю, стараюсь им придерживаться», — пояснил Умарали Кыргызбаев.
Жители научились общаться на смешанном диалекте, понятном только им. Часто можно услышать, как кыргыз и узбек мило общаются и каждый отвечает на своем языке.
67 процентов жителей Лейлекского района составляют кыргызы, 26,9 процента — узбеки, 6,6 процента — таджики.
«В Исфане 47 процентов узбеков, 34,3 процента кыргызов, также есть таджики, русские, татары, курды. Кстати, недавно к нам переехала жить бурятка. Мигрант привез невесту из России», — отметили в мэрии города.
Главное — человек78 - летняя Махпирет Каланова — уважаемая жительница Андарака. Она пол века назад переехала из соседнего кыргызского села Искра.
«Трудности были только с языком. Таджикский ведь нелегкий. Похож на русский. Муж был переводчиком. Но у меня хорошие способности к языкам, знаю таджикский, узбекский, русский, казахский и кыргызский. А обычаи знакомы», — рассказывает Махпирет Каланова.
Когда иду к своим родственникам, делаю по-кыргызски, к родственникам мужа — по-таджикски. Детей тоже воспитали по обычаям обоих народов.Махпирет Каланова
У ее детей тоже смешанные браки. Они оценивают людей только по человеческим качествам.
Конфликты в селе возникают из-за молодых людей. Ну они же дети. Ругаются, дерутся. Я своим говорю: не участвуйте в таких передрягах, стыдно же, на той стороне ваши дяди.Махпирет Каланова
Без политики мы единыК сожалению, в этой местности исторически сложилось так, что кыргызы и таджики разделили одно небольшое село на две части.
Теперь в Андараке — таджики, в Искре — кыргызы. У каждого своя школа на родном языке, детский сад и мечеть.
Как уверяют местные власти и представители таджикской диаспоры, несмотря на обособленность друг от друга, сельчан многое объединяет.
Межнациольный конфликт тут возник впервые восемь лет назад. Молодые люди подрались.
Раздор сеют наши политики, чиновники, особенно во время выборов обостряется это деление. А так мы, когда сидим за дасторконом, всегда обсуждаем, что мешает нашей мирной жизни.Назиржан Тайиров
«А конфликты в Максате, Ворухе, то есть на кыргызско-таджикской границе, нас не касаются. Мы граждане Кыргызстана, и нам важны мир и стабильность в стране», — добавил Назиржан Тайиров.