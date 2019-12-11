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Общество

Границы только в голове. Истории простых семей из приграничных районов Лейлека

Для жителя столицы, который далек от приграничных территорий, порой кажется, что в регионах жизнь остановилась, люди разучились доверять друг другу и находятся в ожидании нового конфликта.

Однако это далеко не так. В многонациональном Лейлекском районе Баткенской области, к примеру, людей не делят на национальности или страну проживания. Здесь много смешанных браков, а дети почитают родственников по обе стороны границы. Люди с радостью сидят за одним дасторконом и признаются, что деление возникает перед выборами, когда на горячей теме начинают играть заинтересованные политики.

Для любви язык не преграда

Умарали Кыргызбаев и Максатай Эргешова поженились пять лет назад. Их желанию создать семью никто из родственников не противился — в обеих семьях есть смешанные браки.

«У меня бабушка узбечка, дедушка кыргыз. Для нашей семьи межнациональный брак не новость. Поэтому никто не был против. Моя бабушка еще отдала меня в узбекскую школу, как будто знала мою судьбу», — говорит Максатай Эргешова.

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Фото 24.kg. Умарали Кыргызбаев и Максатай Эргешова с двумя детьми

Взяв в жены кыргызку, Умарали последовал примеру брата. Говорит, его счастливая семья дала уверенность, что для любви национальность не преграда.

«Я знаю кыргызский, родня моей жены хорошо понимает узбекский. Если какое-то слово не вспомню, могу сказать на узбекском, они отлично поймут. Про кыргызские обычаи знаю, стараюсь им придерживаться», — пояснил Умарали Кыргызбаев.

 В районе, в особенности в Исфане, где проживают более 10 национальностей, преодолели языковой барьер по-своему.  

Жители научились общаться на смешанном диалекте, понятном только им. Часто можно услышать, как кыргыз и узбек мило общаются и каждый отвечает на своем языке. 

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Фото 24.kg. Исфана

67 процентов жителей Лейлекского района составляют кыргызы, 26,9 процента — узбеки, 6,6 процента — таджики.

«В Исфане 47 процентов узбеков, 34,3 процента кыргызов, также есть таджики, русские, татары, курды. Кстати, недавно к нам переехала жить бурятка. Мигрант привез невесту из России», — отметили в мэрии города.

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Фото 24.kg. Исфана
Межнациональные браки тут — дело обычное, никого не удивишь. Особо афишировать семейные отношения не желают, ведь счастье любит тишину.

«У меня муж местный таджик, то есть гражданин Кыргызстана. Но у него очень много родственников в Худжанте. Конфликты на границе и другие межгосударственные дела нас не касаются. Ведь из-за политики мы не будем отказываться от родства. Наши дети тоже понимают, что решение вопроса границы зависит от властей, а не от них. Простые люди хотят лишь мира», — говорит местная жительница Айнура Алымова.

Главное — человек

78 - летняя Махпирет Каланова — уважаемая жительница Андарака. Она пол века назад переехала из соседнего кыргызского села Искра.

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Фото 24.kg. Махпирет Каланова
Махпирет Каланова вместе с мужем-таджиком вырастила четверых детей, теперь у нее 24 внука. При поддержке супруга и свекрови окончила мединститут, затем работала акушеркой в местной больнице.

«Трудности были только с языком. Таджикский ведь нелегкий. Похож на русский. Муж был переводчиком. Но у меня хорошие способности к языкам, знаю таджикский, узбекский, русский, казахский и кыргызский. А обычаи знакомы», — рассказывает Махпирет Каланова.

 Когда иду к своим родственникам, делаю по-кыргызски, к родственникам мужа — по-таджикски. Детей тоже воспитали по обычаям обоих народов.

Махпирет Каланова 

У ее детей тоже смешанные браки. Они оценивают людей только по человеческим качествам.

«Во время одного конфликта я пошла к своей маме. Она живет в кыргызской части села. Все здороваются, вот один мальчик прошел, специально задев мое плечо. Ну что сделать, молодой, не понимает еще многого», — говорит Махпирет Каланова.

 Конфликты в селе возникают из-за молодых людей. Ну они же дети. Ругаются, дерутся. Я своим говорю: не участвуйте в таких передрягах, стыдно же, на той стороне ваши дяди. 

Махпирет Каланова 

Без политики мы едины

К сожалению, в этой местности исторически сложилось так, что кыргызы и таджики разделили одно небольшое село на две части. 

Теперь в Андараке — таджики, в Искре — кыргызы.  У каждого своя школа на родном языке, детский сад и мечеть.

Как уверяют местные власти и представители таджикской диаспоры, несмотря на обособленность друг от друга, сельчан многое объединяет.

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Фото 24.kg. Село Андарак
Жители Искры каждые выходные посещают рынок в Андараке. Они также периодически встречаются на тоях, в чайхане и на похоронах.

Межнациольный конфликт тут возник впервые восемь лет назад. Молодые люди подрались.

«Стычки у нас не глобальные. Дерутся дети, за них начинают заступаться родители и так далее. А так нам нечего делить. Воду пьем из одного источника, пастбища одни», — рассказал представитель местных таджиков Назиржан Тайиров.

 Раздор сеют наши политики, чиновники, особенно во время выборов обостряется это деление. А так мы, когда сидим за дасторконом, всегда обсуждаем, что мешает нашей мирной жизни.

Назиржан Тайиров 

24.kg
Фото 24.kg. Назиржан Тайиров
Кстати, для укрепления дружбы двух сел здесь приветствуются не только смешанные браки, но и изучение кыргызского языка. Директор школы в Андараке на работу приглашает учителей из соседней Искры.

«А конфликты в Максате, Ворухе, то есть на кыргызско-таджикской границе, нас не касаются. Мы граждане Кыргызстана, и нам важны мир и стабильность в стране», — добавил Назиржан Тайиров.
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