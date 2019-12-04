«Безопасный город». Почему растет аварийность на дорогах республики

С начала года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 8,8 процента. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Ыманалы Саркулов.

По его словам, увеличилось число погибших (на 6,2 процента) и пострадавших (на 9,3 процента).

Ыманалы Саркулов отметил, что ведомство провело анализ и выявило несколько причин роста.

«С введением новых законов с января стали регистрировать всех пострадавших, в том числе и с легкими ранениями. Ранее они не проходили по статистике», — сказал он.

Кроме того, причиной ДТП становится несовершенство улично-дорожной сети. «Количество единиц транспорта с каждым годом растет, а развитие дорожной сети оставляет желать лучшего. Сегодня оно не соответствует количеству транспорта», — сказал представитель ГУОБДД.

По данным Ыманалы Саркулова, с каждым годом растет количество ДТП по вине водителей, имеющих стаж до одного года.

«Это говорит о том, что подготовка водителей в стране проводится не на должном уровне», — добавил он.

Еще одна причина — слабая культура поведения всех участников дорожного движения.

«Более 40 процентов ДТП — это наезды на пешеходов, и винить в этом только водителей нельзя», — сказал Ыманалы Саркулов.

В то же время он согласился с критикой ГУОБДД, ответственного за дорожное движение, что сотрудники ведомства должным образом не выполняют свои обязанности.