12:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

«Безопасный город». Почему растет аварийность на дорогах республики

С начала года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 8,8 процента. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Ыманалы Саркулов.

По его словам, увеличилось число погибших (на 6,2 процента) и пострадавших (на 9,3 процента).

Ыманалы Саркулов отметил, что ведомство провело анализ и выявило несколько причин роста.

«С введением новых законов с января стали регистрировать всех пострадавших, в том числе и с легкими ранениями. Ранее они не проходили по статистике»,  сказал он.

Кроме того, причиной ДТП становится несовершенство улично-дорожной сети. «Количество единиц транспорта с каждым годом растет, а развитие дорожной сети оставляет желать лучшего. Сегодня оно не соответствует количеству транспорта»,  сказал представитель ГУОБДД.

По данным Ыманалы Саркулова, с каждым годом растет количество ДТП по вине водителей, имеющих стаж до одного года.

«Это говорит о том, что подготовка водителей в стране проводится не на должном уровне»,  добавил он.

Еще одна причина  слабая культура поведения всех участников дорожного движения.

«Более 40 процентов ДТП  это наезды на пешеходов, и винить в этом только водителей нельзя»,  сказал Ыманалы Саркулов.

В то же время он согласился с критикой ГУОБДД, ответственного за дорожное движение, что сотрудники ведомства должным образом не выполняют свои обязанности.
Ссылка:
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». Аварийность снизилась на участках, где установлены камеры
«Безопасный город». В первую очередь надо навести порядок в подготовке водителей
В Кыргызстане создадут автоматизированную систему учета ДТП
В Бишкеке произошло ДТП с участием машины Патрульной службы
Езда по встречке. Нарушитель в Бишкеке спровоцировал ДТП и скрылся
«Безопасный город», распознавание лиц. Кому мешают новые технологии в Бишкеке
Жуткая авария в Словении: легковушка столкнула грузовик в пропасть
Соблюдая правила — сохраняем жизнь. В Бишкеке прошел марш памяти жертв ДТП
На угольном месторождении Кара-Кече погиб мужчина
В Караганде автобус врезался в грузовик. Пострадали два кыргызстанца
Популярные новости
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Атамбаев не&nbsp;воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с&nbsp;суда Атамбаев не воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с суда
Кыргызский за&nbsp;три месяца. Как американка Риса Матсумаро играет в&nbsp;кок-бору Кыргызский за три месяца. Как американка Риса Матсумаро играет в кок-бору
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало детскую мебель центру коррекционной педагогики &laquo;Росток&raquo; ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»
4 декабря, среда
12:38
«Безопасный город». Аварийность снизилась на участках, где установлены камеры «Безопасный город». Аварийность снизилась на участках,...
12:26
Вывод миллионов из Кыргызстана. Комментарий Таможенной службы
12:22
Расследование «Азаттыка». Ширин Айтматову пригласили на допрос в ГКНБ
12:16
Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев о том, почему его не вытащили из СИЗО
12:16
«Безопасный город». В первую очередь надо навести порядок в подготовке водителей