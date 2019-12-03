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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Расследование «Азаттыка». Алтынбека Сулайманова допросили в ГКНБ

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов вышел с допроса из ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что парламентария допросили в качестве свидетеля в рамках расследуемого следственной группой дела по материалу «Азаттыка». Известно также, что Алтынбек Сулайманов дал подписку о неразглашении следственных действий.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указано, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужденно уехал в Турцию. Там его застрелили.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.

29 ноября в ГКНБ был допрошен экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов.
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