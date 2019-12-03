Расследование «Азаттыка». Алтынбека Сулайманова допросили в ГКНБ

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов вышел с допроса из ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что парламентария допросили в качестве свидетеля в рамках расследуемого следственной группой дела по материалу «Азаттыка». Известно также, что Алтынбек Сулайманов дал подписку о неразглашении следственных действий.