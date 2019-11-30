Супруга Курсана Асанова сходила на допрос в Военную прокуратуру

Супруга экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова сходила на допрос в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, Кульнару Усенканову пригласили для выяснения, сколько у нее фирм, как исправно они платят налоги, переоформляла ли она свой бизнес на мужа. «К делу моего подзащитного ее показания вообще не относятся. Видимо, следствие не может ничего найти, вот и хватается за любую возможность», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Читайте по теме Дело Атамбаева. Сын Курсана Асанова сбежал в Узбекистан

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего заместителя министра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.