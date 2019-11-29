Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову. Об этом сообщила заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, срок содержания в Бишкекском СИЗО-1 Фариду Ниязову продлен до 9 февраля 2020 года.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу рассмотрели и в отношении Кыяса Смаилова, Амантура Жамгырчиева. Они также остаются в СИЗО-1», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, Фариду Ниязову и другим сторонникам Алмазбека Атамбаева предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков, убийстве и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа» во время событий в Кой-Таше 7-8 августа.