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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Фарид Ниязов останется под арестом до 9 февраля — решение суда

Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову. Об этом сообщила заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, срок содержания в Бишкекском СИЗО-1 Фариду Ниязову продлен до 9 февраля 2020 года.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу рассмотрели и в отношении Кыяса Смаилова, Амантура Жамгырчиева. Они также остаются в СИЗО-1», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, Фариду Ниязову и другим сторонникам Алмазбека Атамбаева предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков, убийстве и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа» во время событий в Кой-Таше 7-8 августа.
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