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Общество

Сооронбай Жээнбеков оправдал надежды ровно половины читателей 24.kg

Сооронбай Жээнбеков оправдал надежды ровно половины читателей 24.kg. Они готовы проголосовать за него снова. Таковы результаты опроса, который опубликовали в минувшее воскресенье.

24 ноября было ровно два года, как Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента. В годовщину инаугурации 24.kg поинтересовалось у читателей, оправдал ли глава государства надежды тех, кто голосовал за него 15 октября 2017 года. И готовы ли они вновь отдать свой голос за него.

Итоги опроса получились неожиданными: голоса разделились поровну. Результаты почти одинаковые, с незначительным перевесом, поэтому система подсчета округлила проценты.

Тем не менее, по итогам опроса, чуть больше оказалось тех, кто готов проголосовать за Сооронбая Жээнбекова, если выборы состоялись бы сегодня, — 5 тысяч 256 человек. 5 тысяч 86 человек выбрали бы другого кандидата.

4 тысячи 825 человек ответили «да» на вопрос, оправдал ли нынешний президент их надежды. У 4 тысяч 702 читателей надежды не оправдались.
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