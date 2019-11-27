Воздух в Бишкеке. Соцсети полны фотографий смога и вопросов, где купить маски

С началом отопительного сезона загрязнение воздуха в Бишкеке становится видно невооруженным глазом. В социальных сетях пользователи выкладывают фотографии смога над городом, показания датчиков, фиксирующих уровень концентрации частиц PM 2.5, и задаются вопросом, где купить маски, чтобы обезопасить себя.

Вид из моего окна. Утро 27 Ноября. Вот чем дышат горожане Бишкека pic.twitter.com/3CAirna7Fn — Temirbek Azhykulov (@Temiraka) November 27, 2019

Пользователи также рассуждают, что именно является причиной загрязнения воздуха и чей вклад в смог выше.

Слушаю вопли квартирных о качестве воздуха, гонящих на частный сектор и авто, и удивляюсь их наглости. Основной загрязнитель - это ТЭЦ, топящая тем же углем. Объемы несопоставимы ни с каким другим источником загрязнения. Хотите чистый воздух - отключите отопление в квартире — Nurdin (@_nur16) November 27, 2019

Некоторые бишкекчане сравнивают уровень загрязнения в столице с другими городами. И Бишкек здесь лидирует в негативном плане.

Некоторые пользователи социальных сетей предлагают внести свой вклад в борьбу с загрязнением воздуха. И отказаться, например, от новогодних фейерверков.

Жители города активно интересуются, как можно защитить себя от смога и где купить маски. Предлагают даже завезти респираторы и ввести чрезвычайное положение.

456! Возьмите хотя бы угольные маски в аптеке по 6 сомов, дышать невозможно на улице pic.twitter.com/Aog3nSAQcp — A. (@tekimbaeva) November 27, 2019

Сегодня "по моде - по погоде". pic.twitter.com/vZU9SnFc3H — Svetlana Margolis (@MISwetka) November 27, 2019

Мне кажется уже ЧП вводить надо при таком уровне смога. А у нас все молчат. У нас вообще есть правительство, глава государства. Чем они заняты??? — Saya (@SaikalLove) November 27, 2019

Отметим, что проблему качества воздуха стали активно обсуждать в 2017 году, тогда смог стал видимым для жителей города.

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в Бишкеке, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени. По данным приборов, на 15.30 превышение предельно допустимого уровня концентрации частиц PM2.5 наблюдается во всех районах столицы.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно. Сегодня показатели ни разу не опускались ниже красного, высокого уровня риска для здоровья.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.