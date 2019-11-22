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Общество

Детский сад вместо налоговой. На месте строительства заложили капсулу

В фундамент нового детского сада, который будет построен на месте сгоревшего здания налоговой инспекции Первомайского района, заложили капсулу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В торжественной церемонии приняли участие горожане, педагоги, мэр Азиз Суракматов, спикер Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров, депутаты БГК и вице-мэры.

Завершить строительство планируют осенью 2020 года. Детский сад будет рассчитан на 100 детей. В нем будет четыре группы. В здании предусмотрены игровые и спальные комнаты, залы для музыкальных и спортивных занятий, санузлы. На цокольном этаже расположатся прачечная, кладовая и технические помещения.

Возводит здание дошкольного учреждения компания «Эм Эс Билдинг». Стоимость строительства составляет около 35 миллионов сомов, средства выделены из городского бюджета.

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В муниципалитете напомнили, что распоряжение о проектировании и строительстве детского сада Азиз Суракматов подписал летом.

Напомним, что в советское время здесь находился детский сад. В бытность главой Первомайского районного комитета партии Бориса Богатырева он стал первым государственным садиком с кыргызским языком обучения.

Позднее в здание переехала налоговая служба Первомайского района столицы. Оно сгорело 7 апреля 2010-го.
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