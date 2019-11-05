В ГСИН рассказали подробности гибели солдата срочной службы

По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего срочной службы департамента охраны и конвоирования ГСИН стало сердечное заболевание. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что такой диагноз выставлен медиками после вскрытия тела погибшего.

«О более конкретных причинах гибели военнослужащего будет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы. Возбуждено уголовное дело. Расследование ведет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона. Рядовой умер накануне, 4 ноября. Двадцатилетний Р.Б. внезапно упал, прибывшие на место врачи не смогли его спасти. По предварительным сведениям, ему стало плохо до удара током», — заявили в ГСИН.

В ведомстве отметили, что рядовой Р.Б. являлся уроженцем Джалал-Абадской области, он был призван на срочную службу в 2018 году.

Молодой человек отвечал за внешний периметр инженерно-технического оборудования. Погибший служил в колонии № 3 в селе Новопокровка.