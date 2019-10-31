Внутренние войска преобразованы в военную службу внутренней безопасности МВД

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому внутренние войска МВД преобразованы в военную службу внутренней безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году внутренние войска были выведены из ведения МВД и переданы в состав Нацгвардии Вооруженных Сил КР.

В 2018 году войска вновь вернули МВД за счет ранее переданных штатов, документации, зданий, сооружений, материально-технических средств и иного имущества.

В рамках реформы органов внутренних дел и повышения потенциала их деятельности принято решение о преобразовании внутренних войск в военную службу внутренней безопасности МВД.