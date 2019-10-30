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Общество

В 2019 году переговоры Кыргызстана и России были интенсивными и динамичными

«2019 год характеризуется высокой динамикой и интенсивностью переговоров между Кыргызстаном и Россией», — заявил Сооронбай Жээнбеков на встрече со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

«Впервые состоявшийся в марте 2019 года государственный визит Владимира Путина в Кыргызстан продемонстрировал высокий уровень стратегического партнерства, основанного на прочных традициях исторической дружбы и доверия. Ярким подтверждением является наше решение об объявлении 2020-го перекрестным годом Кыргызстана и России. Ваш визит как раз приурочен к данному событию», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что встреча позволит определить дальнейшие шаги по проведению перекрестного года. Она также отметил, что регулярные встречи с российскими коллегами позволяют выйти на качественно новый уровень стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

«Нам важно развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах, что сделает наши отношения еще более исключительными. Объявление 2020-го перекрестным годом Кыргызстана и России имеет символическое значение в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона настроена на успешное проведение мероприятий в рамках перекрестного года. Важно, чтобы этот год охватил все сферы нашего сотрудничества», — в свою очередь отметил Михаил Швыдкой.

Напомним, решение об объявлении 2020-го перекрестными годами Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике принято главами двух государств в рамках госвизита президента России Владимира Путина в Кыргызстан 28 марта 2019 года.
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