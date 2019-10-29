Адвокат заявляет, что Асылбека Жээнбекова необходимо привлечь к ответственности

Уголовное дело по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека возбуждено с целью политического преследования бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил адвокат бывшего главы кабмина Нурбек Токтакунов.

По его словам, у общественности сложилось впечатление, что в уголовном деле имеются все доказательства вины подсудимых. Однако, заверяет юрист, обвинения несостоятельны.

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«Все риски взял на себя подрядчик. Формат контракта утвержден законом, который принял парламент. Законодательный орган легализовал все усилия, чтобы заключить этот контракт. Депутаты объясняют свои действия тем, что принять законопроект о модернизации ТЭЦ их попросил президент, что документ, который спустили из правительства, могут рассмотреть за один раз. Однако парламент не должен доверять правительству, он обязан перепроверять исполнительный орган», — сказал Нурбек Токтакунов.

Он заявил, что парламент вправе рассматривать законопроекты, кроме кредитных соглашений. Однако, несмотря на это, документы о китайском кредите на модернизацию ТЭЦ рассмотрели в трех чтениях за один раз в ускоренном порядке.

«Весь парламент оправдывает Асылбека Жээнбекова, несмотря на его прямое нарушение закона. Ответственным при подготовке законопроекта к первому чтению является профильный комитет, который проверяет анализ регулятивного воздействия. Необходимо было проверить финансово-экономическое обоснование. Гособвинение берет за основу методику расчета, при этом ставит под сомнение закон. Необходимо привлечь к уголовной ответственности Асылбека Жээнбекова и председателей трех парламентских комитетов — Кожобека Рыспаева, Каныбека Иманалиева и Курманбека Дыйканбаева», — сказал Нурбек Токтакунов.

Отметим, в настоящее время Курманбек Дыйканбаев является полномочным представителем президента в Жогорку Кенеше.

По делу о модернизации ТЭЦ в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.