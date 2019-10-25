С размахом. Объем нелегальной торговли ГСМ удивил даже оперативников

Как ранее сообщало 24.kg, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями продолжает борьбу со стихийной торговлей ГСМ.

Напомним, что точки стихийной и незаконной торговли нашли в Бишкеке на территории жилмассива «Ак-Орго». Там продавали бензин Аи-92 и дизельное топливо. В ходе осмотра обнаружили около 2 тонн бензина без разрешительных документов.

В ведомстве 24.kg рассказали подробности спецоперации.

Сотрудники ГСБЭП в рамках расследуемого досудебного производства по пресечению факта контрабанды ГСМ по ранее выявленному механизму транспортировки топлива из Казахстана на территорию Кыргызстана через вкопанную под землей трубу протяженностью около 3 километров провели обыск по точкам, в которых предположительно осуществлялась реализация ГСМ.

Обыски провели по трем точкам, расположенным в Токмаке по улицам Пионерской, Полевой и Октябрьской. Во дворах оперативники обнаружили цистерны для хранения и перевозки ГСМ, электрические насосы, емкости различных размеров, шланги и другой необходимый инвентарь.

Кроме того, в одной из указанных точек установили грузовую автомашину, якобы наполненную тюками. Однако в ходе осмотра грузового отсека обнаружили замаскированную цистерну для провоза ГСМ с явными признаками конспирации.

Правительство КР ввело временный запрет на ввоз нефти и некоторых видов нефтепродуктов автомобильным транспортом. Делается это для борьбы с контрабандой ГСМ.