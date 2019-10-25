Бриллиант стоимостью почти в $2 миллиона похитили в Японии

Бриллиант рыночной стоимостью около 200 миллионов иен ($1,8 миллиона) похитили с выставки драгоценностей в Иокогаме (Япония). Об этом сообщил ТАСС.

Как сообщила сегодня полиция, момент кражи зафиксировать не удалось, похитители неизвестны.

Бриллиант в 50 карат, передает информационное агентство Kyodo, демонстрировался среди прочих драгоценностей на ювелирной экспозиции в выставочном центре «Пасифико Иокогама». Непосредственно перед ее закрытием в четверг служитель обнаружил исчезновение камня. Витрина, где он находился, оказалась незапертой.

По мнению полиции, бриллиант похитили за очень короткий промежуток времени. Следствие полагает, что похитители действовали группой и, возможно, имели сообщников среди персонала выставочного зала.