Каким будет ипподром «Ак-Кула» в Бишкеке. Мэрия подвела итоги конкурса

В Бишкеке определили победителя конкурса на лучший эскизный проект-концепцию восстановления ипподрома «Ак-Кула». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

«Команда юристов мэрии вернула городу 50,9 гектара земли ипподрома, недавно выиграла суд по возвращению еще 3,2 гектара, на данный момент идет процесс передачи участка на баланс города», — отметили в мэрии.

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В муниципалитете добавили, что открытый конкурс объявляли для восстановления ипподрома как значимого спортивного сооружения и сохранения здания памятника архитектуры республиканского значения.

«Мы уведомляли конкурсантов, что при подготовке конкурсных предложений следует принять во внимание градостроительную, историческую и культурную значимость объекта», — подчеркнули в мэрии.

Всего поступило четыре работы от сертифицированных архитекторов. Победителем признали проект под руководством А.Абраимова. Он станет основной для последующей разработки проекта.