В Бишкеке 26 октября безоблачно. Воздух прогреется до +20 градусов. День уменьшился до 10 часов 35 минут.
Отключение газа, света, воды
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2», «Учкун-2»;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Боконбаева, Абдрахманова.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет «Нежность Натахи» и «Теремок»;
- в ТРЦ «Дордой Плаза-2» пройдет День ООН;
- Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на концерт «Скрипичный DRIVE» (Москва);
- состоится пешеходный игровой квест, посвященный памяти Егора Паньшина.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Нурболот Мирзахмедов
Руслан Съездбеков
26 октября 2002 восьмикратный чемпион Кыргызстана по шахматам.
Памятные даты
День памяти воинов погибших во время баткенских событий 1999-2000 годов
День установлен в целях увековечивания подвига павших героев, сохранения исторического наследия, преемственности традиций и военно-патриотического воспитания, а также пропаганды и повышения престижа военной службы.
Баткенские события стали серьезным испытанием прочности духовных и нравственных устоев, готовности органов военно-политического управления, Вооруженных сил и населения к практической защите суверенитета и безопасности государства, возможностей военно-экономического потенциала страны.