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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 октября безоблачно. Воздух прогреется до +20 градусов. День уменьшился до 10 часов 35 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2», «Учкун-2»;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Боконбаева, Абдрахманова.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет «Нежность Натахи» и «Теремок»;
  • в ТРЦ «Дордой Плаза-2» пройдет День ООН;
  • Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на концерт «Скрипичный DRIVE» (Москва);
  • состоится пешеходный игровой квест, посвященный памяти Егора Паньшина.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Нурболот Мирзахмедов

Родился 26 октября 1978 года в городе Кок-Жангаке Джалал-Абадской области. Министр чрезвычайных ситуаций КР.

Руслан Съездбеков

26 октября 2002 восьмикратный чемпион Кыргызстана по шахматам.

Памятные даты

День памяти воинов погибших во время баткенских событий 1999-2000 годов

из интернета
Фото из интернета

День установлен в целях увековечивания подвига павших героев, сохранения исторического наследия, преемственности традиций и военно-патриотического воспитания, а также пропаганды и повышения престижа военной службы.

Баткенские события стали серьезным испытанием прочности духовных и нравственных устоев, готовности органов военно-политического управления, Вооруженных сил и населения к практической защите суверенитета и безопасности государства, возможностей военно-экономического потенциала страны.
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