16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

8.00-18.00 – жилмассив «Мурас-Ордо», отрезки улиц Садыбакасова, Ак-Марал;

9.00-17.00 – 12-й микрорайон, 64;

9.00-18.00 – 9-я улица, улица Садырбаева, отрезки улиц Московской, Руставели, Темировской, Кулатова, Керамическая, Тыныстанова, 197, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Нарын, Исакеева, Жайылган, Иссык-Кол, Оберон), переулки Ошский, Логвиненко;

9.30-18.00 – жилмассив «Токольдош» (улица Октябрьская), улицы Древесная, 368, Дачная;

9.30-15.00 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Нооруз, Ак-Уул, Анар);

9.30-17.00 – село Орто-Сай (улицы Ормокоева, Балык-Кумара, Иманалиева, Асанбаева);

12.00-18.00 – отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева.

Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 – cела Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Лермонтова, Набережная, Манаса, 28 га, вдоль БЧК), Ленинское (улицы Алма-Атинская, переулок Маслопром), Васильевка (улицы Верхняя, Комсомольская), Лебединовка (улица Комсомольская), Восток (улицы 60 лет Киргизской ССР, Ленина, Спортивная), Садовое (улица Мыканская), Аламедин ГЭС-3 (улицы Пролетарская, Суворова, Зеленая), Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Скварцова), Таш-Добо (улицы Аптечная, Больничная, Западная, жилмассивы «32 га», «40 га»), Арашан (улицы Клубная, 8 Марта, Кошокбека, Акматова);

8.00-18.00 – села Мраморное, Озерное, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Рассвет;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 – села Студенческое (улица Беговая), Фрунзе (улицы Южная, Строительная, Западная), Романовка (улица Набережная), Сокулук (переулок Железнодорожный, улицы Железнодорожная, Новая, Фрунзе, Молодежная, Белинского, Мельничная, Труда, Северная, Бакыта, Больничная, Алма-Атинская), Новопавловка (улицы Заводская, Крупской, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле-Чудес»), Камышановка (улицы Западная, Спортивная, Пионерская, Фрунзе);

Кантский РЭС

8.00-18.00 – села Люксембург (улицы Ленина, Джальминская, Западная), Туз (улицы Осмонова, Шевченко), Новопокровка (улицы Белинского, Мичурина, Шевченко, Ленина);

Жайылский РЭС