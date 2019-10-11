Как не разориться на мобильной связи в путешествии или рабочей поездке за рубеж

Осень — время путешествий не только по работе, но и отличный сезон, чтобы вдоволь насладиться солнцем и зарядиться на предстоящие холода. И если сэкономить на путешествии в это время легко: сезон не горячий, путевки резко дешевеют, то как не получить многотысячные счета за мобильную и интернет-связь после поездки, знают не все.

О том, как не разориться на услугах связи, что лучше — купить новую симку или подключить роуминг, в рамках совместного проекта 24.kg и Beeline Кыргызстан рассказала эксперт по сегмент-маркетингу Самира Абдуллаева.

1 Что такое роуминг, я знаю... Не лучше купить симку в другой стране? Давайте рассмотрим на примере двух ситуаций. Вы предприниматель и предпочтете оставаться на связи с партнерами, чтобы оперативно решать вопросы бизнеса. Соответственно звонить будут на ваш номер в Кыргызстане. В поисках местных сим-карт можно потерять время и важные звонки. Или вы заботливый родитель, отправляющий ребенка в вуз за границу, по программе обмена на лето или погостить на каникулы. Часто бывает, что при транзитных перелетах задерживают рейсы, теряется багаж. Представьте, что вы будете чувствовать, пока не услышите долгожданное «все нормально, я долетел». К тому же могут возникнуть непредвиденные ситуации, когда обязательно нужно быть на связи. Проще подключить роуминг и оставаться на связи. К тому же приобретение местных сим-карт в стране пребывания далеко не всегда просто и выгодно. Скорее наоборот. В некоторых странах покупка местной сим-карты требует регистрации, а ее использование намного дороже, чем подключить роуминг.

2 Но все говорят, что роуминг — это дорого... Дорогой и неудобный роуминг остались в прошлом. Подключить роуминг просто. Достаточно набрать команду, например, *606#1# для активации услуги «Удобный роуминг». Подключение бесплатно. Подумать об услугах связи стоит заранее. Но даже если вы уже вылетели из страны, мы стремимся помочь: вам нужно только позвонить в кол-центр или обратиться через сайт. После идентификации оператор подключит роуминг, а также порекомендует самые выгодные услуги для той страны, куда направляется человек.

3 И чем ваш роуминг лучше конкурентов? Beeline Кыргызстан входит в международную группу компаний VEON, работающую во многих странах мира. Мы имеем широкую географию и можем предложить выгодные тарифы на роуминг во всем мире, и при этом еще более выгодные тарифы на роуминг в странах Beeline.

4 Не понял(а), чем ваш роуминг отличается? Мы стараемся учитывать предпочтения клиентов в выборе стран для отдыха и разрабатываем специальные услуги с выгодными условиями для этих туристических направлений. Например, сейчас как раз сезон туров в Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, Вьетнам. С «Удобным роумингом» вы будете пользоваться привычными сервисами по выгодной тарификации: интернет — от 0,9 сома за 1 мегабайт, звонки — от 10 сомов за минуту. «Удобный роуминг» действует также в Турции, Бангладеш, Индии, России, Казахстане, Армении, Беларуси. Услуга прекрасно подходит туристам и бизнесменам, отправляющимся в деловые поездки. Специально для абонентов Beeline в роуминге действует круглосуточная бесплатная линия дозвона: +996777061100. Можно также зайти на сайт компании и просмотреть интересующую информацию, при этом трафик на сайт компании — бесплатный. Кроме того, находясь в роуминге, абоненты Beeline с помощью мобильного телефона могут отправлять отчеты в госорганы, например, Государственную налоговую службу, Социальный фонд. Нужен только мобильный телефон с подключенным роумингом. С нами географические границы становятся условными.