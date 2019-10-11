Книга школьных рецептов. Как правильное питание отучает детей прогуливать уроки

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) презентовала «Книгу рецептов для школьного питания» — сборник блюд, которые рекомендуют готовить для младшеклассников Кыргызстана.
Книга — результат многолетней программы по оптимизации школьного питания. Ее подготовило Министерство образования при поддержке ВВП ООН и российского Института отраслевого питания.
Авторы представили около 150 различных рецептов первых и вторых блюд, салатов и выпечки с технологическими картами.
Рецепты создали с учетом необходимых для школьников витаминов и микроэлементов. Их разработали специалисты совместно с родителями и адаптировали к специфике Кыргызстана.
«Книга рецептов для школьного питания» стала еще одним шагом в улучшении здоровья и благополучия младшеклассников — важнейшего «ингредиента» для будущего страны«, — отметил на презентации страновой директор ВПП ООН в Кыргызстане Андреа Баньоли.
Для поваров представленные в книги рецепты — не новые. Многие из них уже используют.
В Кыргызстане горячим питанием обеспечены 1 тысяча 375 школ страны. В основном в регионах.
В Бишкеке при поддержке ООН организовали систему питания пока только в пяти школах.
Директор Орловской средней школы № 1 Павел Попов рассказал журналистам, что в его учебном заведении горячее питание внедрили несколько лет назад. Сегодня в школьной столовой кормят 370 учеников младшей школы из расчета 13 сомов на ребенка.
От того, насколько хорошо ребенок будет питаться, зависит не только его физическое, но и ментальное здоровье.Заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев
В Министерстве образования надеются к 2023 году реализовать проект практически во всех школах страны.
«Если дети получат качественное питание дома и в школе, это создаст основу для развития их навыков. Поэтому публикация «Книги рецептов школьного питания» служит еще одним доказательством того, что повара будут кормить наших детей вкусной и здоровой пищей», — отметила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.
«Книга рецептов для школьного питания» доступна не только поварам. Воспользоваться ею могут и родители, и даже дети.
Есть ее электронный вариант в открытом доступе. Поэтому каждый может скачать книгу и готовить для детей вкусную, разнообразную и полезную еду.