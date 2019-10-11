Книга школьных рецептов. Как правильное питание отучает детей прогуливать уроки

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) презентовала «Книгу рецептов для школьного питания» — сборник блюд, которые рекомендуют готовить для младшеклассников Кыргызстана.

Книга — результат многолетней программы по оптимизации школьного питания. Ее подготовило Министерство образования при поддержке ВВП ООН и российского Института отраслевого питания.

Авторы представили около 150 различных рецептов первых и вторых блюд, салатов и выпечки с технологическими картами.

Рецепты создали с учетом необходимых для школьников витаминов и микроэлементов. Их разработали специалисты совместно с родителями и адаптировали к специфике Кыргызстана.

Фото 24.kg. На презентации «Книги рецептов школьного питания»

Например, в «Книгу рецептов для школьного питания» вошли рецепты таких традиционных для Кыргызстана блюд, как шорпо, мампар, бешбармак, лагман, плов. Но с оговоркой — рецепты изменили так, чтобы еда не вредила детскому организму.

«Книга рецептов для школьного питания» стала еще одним шагом в улучшении здоровья и благополучия младшеклассников — важнейшего «ингредиента» для будущего страны«, — отметил на презентации страновой директор ВПП ООН в Кыргызстане Андреа Баньоли.

Для поваров представленные в книги рецепты — не новые. Многие из них уже используют.

В Кыргызстане горячим питанием обеспечены 1 тысяча 375 школ страны. В основном в регионах.

В Бишкеке при поддержке ООН организовали систему питания пока только в пяти школах.

Директор Орловской средней школы № 1 Павел Попов рассказал журналистам, что в его учебном заведении горячее питание внедрили несколько лет назад. Сегодня в школьной столовой кормят 370 учеников младшей школы из расчета 13 сомов на ребенка.

Фото 24.kg. На презентации «Книги рецептов школьного питания»

От того, насколько хорошо ребенок будет питаться, зависит не только его физическое, но и ментальное здоровье. Заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев

«Одним из плюсов программы можно назвать то, что дети стали меньше прогуливать школу. Поверьте, далеко не все ученики завтракают дома. Бывают дети из малообеспеченных семей. У них нет возможности питаться разнообразно. Если в школе есть горячее питание, то больше шансов, что такой ребенок не пропустит школу. У него будет стимул ходить каждый день. К тому же на уроках ребенок не будет думать, что бы поесть. Он будет сыт и больше уделит внимания урокам. Следовательно, повысится и успеваемость», — отметил Павел Попов.

В Министерстве образования надеются к 2023 году реализовать проект практически во всех школах страны.

«Если дети получат качественное питание дома и в школе, это создаст основу для развития их навыков. Поэтому публикация «Книги рецептов школьного питания» служит еще одним доказательством того, что повара будут кормить наших детей вкусной и здоровой пищей», — отметила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

«Книга рецептов для школьного питания» доступна не только поварам. Воспользоваться ею могут и родители, и даже дети.

На презентации это продемонстрировали на практике. Повара, родители, представители школ и дети разбились на команды и попробовали приготовить четыре представленных в книге рецепта. Получилось веселое соревнование, по его итогам каждый собравшийся смог попробовать блюда, которыми предлагают кормить школьников.

Я сама пролистала книгу и нашла несколько рецептов, которые вполне можно использовать дома. Даже сфотографировала несколько. А тут представители ВПП ООН обрадовали. «Книга рецептов для школьного питания» — не только для школ, где они реализуют программу по оптимизации школьного питания.

Есть ее электронный вариант в открытом доступе. Поэтому каждый может скачать книгу и готовить для детей вкусную, разнообразную и полезную еду.