Джипы от Мамбеталиева. Владельца оштрафовали за тонировку и вернули машины

Два джипа, принадлежащих бывшему телохранителю Алмазбека Атамбаева Эркину Мамбеталиеву, оштрафованы за тонировку. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

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В милиции отмечают, что сотрудники ООБДД для проверки документов в

Кадамджайском районе Баткенской области остановили две автомашины марки

Chevrolet-Suburban с государственными номерами: 09KS822AAI и 09KS820AAI, принадлежащие Эркину Мамбеталиеву.

«Сотрудники ООБДД составили протоколы по статье «Управление транспортным средством, переоборудованным без разрешения» в части нанесения на лобовое либо боковое стекло передней двери тонирующего покрытия Кодекса о нарушениях. После чего автомашины вернули владельцу», — сообщают в МВД.

Экс-телохранитель Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев подарил Внутренним войскам МВД два внедорожника. Когда информацию с фотографиями и видео опубликовали в СМИ, УВД Баткенской области опровергло факт. В ведомстве заявили, что не получали подарка, несмотря на то что на снимках видно, как сотрудники в камуфляже и сам Эркин Мамбеталиев делают бата (дают благословение).

Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.