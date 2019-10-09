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Общество

Сельскохозяйственные ярмарки откроют еще в двух районах Бишкека

Ленинский и Первомайский акимиаты Бишкека определились с местами проведения сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, жителей Первомайского района сельхозпроизводители ждут на пересечении улиц Скрябина и Абая (с южной стороны Аграрного университета) каждые выходные, Ленинского — в микрорайоне «Джал» на улице Тыналиева напротив кафе «Рахат-Лукум».

В Свердловском и Октябрьском районах первые ярмарки прошли на улице имени Нуркамал Жетикашкаевой между Айтиева и Токомбаева и на пересечении Торекула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне «Восток-5»). Хотя покупатели отметили, что продавцов было мало.

В мэрии сообщают, что вся продукция пройдет контроль главного санитарного врача и городской ветеринарной лаборатории № 21.
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