Сельскохозяйственные ярмарки откроют еще в двух районах Бишкека

Ленинский и Первомайский акимиаты Бишкека определились с местами проведения сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, жителей Первомайского района сельхозпроизводители ждут на пересечении улиц Скрябина и Абая (с южной стороны Аграрного университета) каждые выходные, Ленинского — в микрорайоне «Джал» на улице Тыналиева напротив кафе «Рахат-Лукум».

В Свердловском и Октябрьском районах первые ярмарки прошли на улице имени Нуркамал Жетикашкаевой между Айтиева и Токомбаева и на пересечении Торекула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне «Восток-5»). Хотя покупатели отметили, что продавцов было мало.

В мэрии сообщают, что вся продукция пройдет контроль главного санитарного врача и городской ветеринарной лаборатории № 21.