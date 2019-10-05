Занимается поборами. На начальника Ленинского РОВД пожаловались сотрудники

Начальник Ленинского РОВД Мадияр Кулуев якобы занимается поборами, делит сотрудников на любимчиков и тех, кто должен работать. С такими обвинениями в редакцию 24.kg обратились читатели.

В сообщении указывается, что Мадияр Кулуев остается на занимаемой должности, несмотря на то, что якобы при нем на Ошском рынке произошло три пожара, а «на работе он поддерживает только своих земляков и тех, кто платит ему деньги».

«Некоторые работники могут находиться на больничном по два месяца, когда другие стоят в оцеплении по 12 часов. Последний инцидент с дракой по улице Курчатова подтверждает, что Мадияр Кулуев «непотопляемый». Именно он дал устный приказ по телефону о том, чтобы отпустить задержанных. Ни один сотрудник Ленинского РОВД не привлечен к уголовной ответственности, все ограничилось наказаниями и увольнениями. Не так давно на утреннем построении Мадияр Кулуев хвастался тем, что договорился с начальником ГУВД Канатом Джумагазиевым о том, чтобы «замять» дело о драке», — написали обратившиеся.

Корреспондент 24.kg связалась с Мадияром Кулуевым, чтобы получить комментарий. Начальник РОВД заявил, что люди могут сколько угодно на него жаловаться и писать.

«Я 34 года служу в милиции. Я советский милиционер и никогда никого не делил. У меня земляки — весь Кыргызстан, и я всех поддерживаю. Пусть хоть тысячу раз пишут, это их проблемы. Есть служба внутренних расследований МВД, пусть они проверяют», — сказал он.

Инцидент с дракой в микрорайоне «Джал» Мадияр Кулуев не стал комментировать, указав, что он не намерен это обсуждать по телефону.

Отметим, что Мадияр Кулуев несколько раз был уволен из органов внутренних дел, однако решением суда он восстанавливался в должности.