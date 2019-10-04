Традиционные сельхозярмарки начинают работать в Бишкеке в эти выходные

В Бишкеке завтра начинают работать традиционные сельхозярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в Октябрьском районе покупателей ждут каждые выходные на улице имени Нуркамал (между Айтиева и Токомбаева), в Свердловском — на пересечение Торекула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне «Восток-5»). В остальных районах ярмарки начнут работу позднее.

Как всегда, будут организованы лавки по продаже овощей, фруктов, меда, мяса и молочных продуктов.

На выходных в столицу приедут порядка 120 сельхозпроизводителей Чуйской области. Впервые в ярмарке примут участие фермеры из Нарынской области, которые привезут фирменное мясо, картошку, лук. А 40 столичных сельхозпредприятий предложат бишкекчанам молочные продукты, колбасы, бакалейные и консервированные продукты.

В мэрии отметили, что вся продукция пройдет контроль главного санитарного врача центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) и городской ветеринарной лаборатории № 21.