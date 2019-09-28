Госкомиссия по Кой-Ташу. Встреча с родственниками Атамбаева —непродуктивная

Член госкомиссии по расследованию событий 7-8 августа в селе Кой-Таш Клара Сооронкулова рассказала 24.kg, почему встреча с жителями прошла непродуктивно.

По ее словам, на выездное заседание комиссии пришли не пострадавшие, а родственники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. «Естественно, они объективными не были. Разговор получился бы результативным, если бы в нем участвовали свидетели происшествия в Кой-Таше 7-8 августа. Но пришли агрессивно настроенные близкие и родственники экс-президента. Три часа прошли в криках, разборках и обвинениях», — рассказала Клара Сооронкулова и добавила, что время потратили зря.

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«В интересах сторонников бывшего главы государства, чтобы комиссия выяснила все детали произошедшего. А так мы только и выслушивали, какие мы продажные и что мы вне закона. Опасный момент, что красной нитью в выступлениях жителей Кой-Таша и Арашана проходила тема регионализма. Постоянно звучало «ошские наемники, которым заплатили по 100 тысяч сомов». Это очень негативный прецедент, и комиссия должна как-то реагировать на такие выпады», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

Она отметила, что события в Кой-Таше обнажили кризис взаимоотношений между государством и обществом. «Если люди не верят в правосудие, любую официальную версию, то агрессия будет нарастать», — считает Клара Сооронкулова и добавила, что комиссия не ставит своей целью установить вину Алмазбека Атамбаева и дать оценку его действиям или действиям его сторонников. Это задача следствия и судов.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.