Госкомиссия по Кой-Ташу. Жители села рассказали об избиении женщин

Сегодня во время заседания госкомиссии по событиям в селе Кой-Таш его жители заявили о том, что во время беспорядков милиционеры избивали женщин.

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«Я не являюсь родственницей Алмазбеку Атамбаеву и вышла за ворота лишь потому, что услышала про беспорядки. В этот момент увидела, что мою соседку бьют милиционеры. Ей сломали руку. Другого парня, который не участвовал в беспорядках, тоже избили. Меня тоже побил милиционер», — сказала жительница Кой-Таша.

Другая сельчанка, 85-летняя Гуласал Тенизбаева заявила членам комиссии о том, что Кой-Таш превратили в Афганистан. Она обратилась к членам комиссии с просьбой вынести справедливое решение.

Женщина также показала члену комиссии Исмаилу Исакову вырезку из газеты, где размещено ее фото с митинга 2009 года. Гуласал Тенизбаева участвовала в акции в его поддержку.

«Я видела, что к Алмазбеку Атамбаеву приезжают люди просто так. Это значит, что за ним стоит народ. Во время инаугурации Сооронбай Жээнбеков заявил, что даже если забудет бога, не забудет Алмаза Атамбаева. Бога он забыл. Если завтра он уйдет, кого вы будете слушаться? Алмазбек Атамбаев дал нам свет, газ, построил дороги», — сказала Гуласал Тенизбаева.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.