Комиссия по Кой-Ташу. Абдиль Сегизбаев поддерживал односельчан, а не Атамбаева

Бывший председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев отвечает на вопросы членов госкомиссии по событиям в Кой-Таше.

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По его словам, он ездил в Кой-Таш, поскольку там были его односельчане.

«Вы знали о том, что Атамбаев намерен стрелять, если его придут задерживать, соответственно, поддерживали его действия, если отвезли туда и зарезали скотину?» — спросили у бывшего главы спецслужб.

«Это была помощь не самому Атамбаеву, а моим односельчанам», — ответил Абдиль Сегизбаев и добавил, что объяснить свои действия сейчас не может.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа создана госкомиссия, в которую вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.