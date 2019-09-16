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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (152)

Конфликт на границе. Погранпост строится на территории Кыргызстана

Пограничный пост на кыргызско-таджикском участке границы строится на территории Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил первый председатель ГПС КР Абдикарим Алимбаев.

По его словам, в настоящий момент обстановка на месте стабильная.

«Кыргызская сторона асфальтирует дорогу Кок-Таш — Ак-Сай. Кроме того, на кыргызско-таджикской границе в местности Дача, действительно, возводится пограничный пост, но он и ранее там был. Отмечу, что этот пост находится на территории Кыргызстана. В свою очередь таджикская сторона проводит хозяйственные работы на несогласованном участке границы», — сказал Абдикарим Алимбаев.

Напомним, что 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков с щебнем на условной линии границы в местности Жака-Орук.
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