Заброшенное здание за 256 тысяч сомов. Как ФУГИ тендеры проводит

Наверное, каждый мечтал сдавать полуразрушенное здание за баснословные деньги. Но благодаря здравому смыслу арендаторов такие случаи возможны только в сказках и, как показала практика, «Кыргызпочтасы».

Заброшенное здание в 60 квадратных метров, не пригодные к использованию коммуникации, голые стены — вот такую чудо-недвижимость ГП удалось сдать ни много ни мало за 256 тысяч сомов в месяц.

Стоило порадоваться за государственную казну, если бы не одно но. Тендер, по мнению бывшего арендатора помещения, который ежемесячно платил 13 тысяч сомов, был «мутным».

В редакцию 24.kg обратился предприниматель Олег Михалев. Два года он арендовал здание у ГП «Кыргызпочтасы», однако теперь его выгоняют.

Искусственная цена

Олег Михалев с супругой решил открыть небольшой продуктовый магазин в 4-м микрорайоне. Выбор пал на заброшенное здание когда-то почтового отделения. Место непроходное, находится внутри микрорайона, с дороги его не видно, но под магазин, по словам предпринимателя, подходило идеально.

«В здании мы сделали капитальный ремонт, привели в порядок фасад, коммуникации», — говорит он. ⠀

Торговую точку открыли и работали без вопросов и претензий два года, пока в августе 2019-го ФУГИ не решил провести тендер.

В нем участвовали три человека. Победителем стал некто Маратбек Алымкулов. Он предложил 255 тысяч 888 сомов.

По словам Олега Михалева, выигравший перебивал каждую его ставку и довел сумму аренды до немыслимой. Третий участник торгов отказался от участия после двух-трех ставок.

«Изначально я предлагал 13 тысяч 92 сома, но был согласен платить на 2 тысячи больше. Когда понял, что соперник искусственно завышает цену, решил посмотреть, насколько увеличится сумма. Последней моей ставкой были 156 тысяч сомов», — рассказал предприниматель.

Он считает, что тендер провели специально, чтобы забрать работающий бизнес. «В нашем здании есть точно такое же помещение, оно расположено зеркально, в «убитом состоянии». Его выставляют постоянно за 5 тысяч сомов в месяц, и никому это помещение не нужно. А наше вдруг стало стоить 256 тысяч сомов. И это при том, что на тендер его выставили со старыми фотографиями до ремонта», — отметила супруга Олега Михалева Елена.

Мало предложил

Супруги признают, что официально их договор аренды истек еще в конце июня, однако тогда они не забили тревогу, а продолжали платить. «Такая же ситуация была в прошлом году: договор потом перезаключили. Все это время мы оплачивали и аренду Бишкекпочтамту, на чьем балансе и стоит помещение, и коммунальные услуги. Но теперь нас просто гонят безо всяких но», — возмущен Олег Михалев.

Он рассказал, что получил предписание от ГП с требованием покинуть помещение, однако предложил им разбираться в суде. «Мы консультировались с юристом, который сказал, что правда на нашей стороне. Предложили им разбираться в суде, и если там они докажут, что правы, мы без единого слова покинем помещение. Но нам отказали. «Выезжайте и все» — вот их единственный ответ», — посетовал предприниматель.

От слов представители почтамта перешли к действиям: 9 сентября без предупреждения отключили в здании электричество, а 11 сентября магазин опечатали якобы на основании приказа директора ГП «Кыргызпочтасы».

В ГП подтвердили, что Олег Михалев снимал у них помещение.

«Здание принадлежит Фонду госимущества, однако балансодержателем является Бишкекпочтамт. Договор с предпринимателем закончился 30 июля. В гарантийном письме указано, что если он выиграет тендер, то продолжит снимать помещение, а если проиграет, освободит его», — прокомментировали там.

В ФУГИ заверили, что никто не может вмешиваться в электронные торги. При этом после проведения тендера все вопросы об арендаторе решает ГП «Кыргызпочтасы».

Любопытный факт

Примечательно, что на сайте osoo.kg зарегистрирован полный тезка Маратбека Алымкулова. Он, по данным портала, является директором общества с ограниченной ответственностью «Астрон Групп».

Фирма зарегистрирована в Бишкеке на улице Раззакова.

С 2016 года компания заплатила лишь 416 сомов за перерегистрацию.

Как победитель тендера будет оплачивать 255 тысяч 888 сомов, неизвестно. Ни ГП «Кыргызпочтасы», ни Фонд госимущества его доходы не проверяли.