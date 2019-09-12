Члены госкомиссии по событиям в Кой-Таше заслушали Курсана Асанова

Государственная комиссия по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа провела очередное заседание. Как рассказал 24.kg лидер парламентской фракции «Кыргызстан» и член комиссии Алмазбек Баатырбеков, сегодня заслушали экс-замминистра ВД Курсана Асанова и бывшего депутата Равшана Джеенбекова.
Алмазбека Атамбаева. Он туда прибыл как оппозиционный политик. Он и раньше ездил в Кой-Таш поддержать бывшего президента», — сказал Алмазбек Баатырбеков.
Он подчеркнул, что госкомиссия — это не следственный орган и допросы не проводит. Они только просят приглашенных рассказать, что происходило в Кой-Таше 7-8 августа.
Отметим, вся документация по использованию «Альфы», задержанию Атамбаева, следствию носит гриф «Секретно». Оглашению сведения не подлежат.
Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша.