Члены госкомиссии по событиям в Кой-Таше заслушали Курсана Асанова

Государственная комиссия по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа провела очередное заседание. Как рассказал 24.kg лидер парламентской фракции «Кыргызстан» и член комиссии Алмазбек Баатырбеков, сегодня заслушали экс-замминистра ВД Курсана Асанова и бывшего депутата Равшана Джеенбекова.

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Он подчеркнул, что госкомиссия — это не следственный орган и допросы не проводит. Они только просят приглашенных рассказать, что происходило в Кой-Таше 7-8 августа.

Отметим, вся документация по использованию «Альфы», задержанию Атамбаева, следствию носит гриф «Секретно». Оглашению сведения не подлежат.

Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша.