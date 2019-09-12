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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (204)

Члены госкомиссии по событиям в Кой-Таше заслушали Курсана Асанова

Государственная комиссия по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа провела очередное заседание. Как рассказал 24.kg лидер парламентской фракции «Кыргызстан» и член комиссии Алмазбек Баатырбеков, сегодня заслушали экс-замминистра ВД Курсана Асанова и бывшего депутата Равшана Джеенбекова.

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По словам нардепа, Асанов проходит фигурантом по уголовному делу и дал подписку о неразглашении, поэтому его просили предоставить только ту информацию, которая не является секретной и не повлияет на ход расследования. «Мы его спрашивали только по хронологии событий. Он нам рассказал, как приехал в ночь на 8 августа в Кой-Таш, как проводил переговоры по освобождению шестерых бойцов спецназа «Альфа». Думаю, если возникнут еще вопросы, мы его пригласим. Равшан Джеенбеков рассказал, что поехал в Кой-Таш 7 августа вечером после того, как прочитал в СМИ о проведении спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева. Он туда прибыл как оппозиционный политик. Он и раньше ездил в Кой-Таш поддержать бывшего президента», — сказал Алмазбек Баатырбеков.

Он подчеркнул, что госкомиссия — это не следственный орган и допросы не проводит. Они только просят приглашенных рассказать, что происходило в Кой-Таше 7-8 августа.

Отметим, вся документация по использованию «Альфы», задержанию Атамбаева, следствию носит гриф «Секретно». Оглашению сведения не подлежат.

Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша.
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