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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (200)

В ГСИН не подтвердили, что Фарид Ниязов содержится в 12-местной камере

В ГСИН не подтвердили 24.kg, что экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов содержится в 12-местной камере СИЗО-1.

По данным ведомства, Фарид Ниязов, как только его поместили в следственный изолятор, был в так называемом карантине. Он должен быть переведен в другую камеру. Ранее его адвокат Улан Индикеев говорил, что его подзащитный не жалуется ни на условия содержания, ни на сокамерников.

В ГСИН также сообщили, что неизвестно, разрешили ли Фариду Ниязову свидание с супругой, но адвокат к нему проходит беспрепятственно.

Отметим, что Бишкекский горсуд оставил в силе меру пресечения, избранную Первомайским районным судом. Фарид Ниязов будет содержаться под стражей до 8 октября.

Бывшему высокопоставленному чиновнику предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа».

 
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