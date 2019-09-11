В ГСИН не подтвердили, что Фарид Ниязов содержится в 12-местной камере

В ГСИН не подтвердили 24.kg, что экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов содержится в 12-местной камере СИЗО-1.

По данным ведомства, Фарид Ниязов, как только его поместили в следственный изолятор, был в так называемом карантине. Он должен быть переведен в другую камеру. Ранее его адвокат Улан Индикеев говорил, что его подзащитный не жалуется ни на условия содержания, ни на сокамерников.

В ГСИН также сообщили, что неизвестно, разрешили ли Фариду Ниязову свидание с супругой, но адвокат к нему проходит беспрепятственно.