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Общество
Сюжет: ЧП в армии (243)

Дело о ранении контрактника Погранслужбы передали в суд

Дело о ранении военнослужащего офицером спецназа «Бору» Погранслужбы передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах. 

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За инцидент с офицером спецназа Погранслужбы никто не наказан

Уточняется, что подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство» УК КР. По существу дело будет рассматриваться в Кадамджайском районном суде.

Напомним, в мае в селе Айдаркен Баткенской области военнослужащий спецназа ранил ножом своего подчиненного. Военная прокуратура ведет разбирательство по этому факту, однако Погранслужба решила скрыть инцидент. Потерпевшему вовремя не оказали медицинскую помощь, что повлекло осложнения.

За инцидент с ранением в Погранслужбе никого не наказали.

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