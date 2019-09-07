Насилие над восьмиклассницей. Минздрав все-таки взял с врача объяснительную

Минздрав все-таки взял объяснительную с врача по поводу беременности и родов восьмиклассницы. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что оценку действиям медработнику давать не будут и проводить расследование нецелесообразно. Однако позже гинеколога пригласили в министерство. «Проведем параллельно с правоохранителями расследование. Если понадобится всяческое содействие, будем оказывать. По словам врача, она не знала, что девочка несовершеннолетняя. Отстранить ее от работы на время следствия мы не можем, это уже решают правоохранители. Вопрос остается открытым, поэтому она продолжает работать», — пояснили в Минздраве.

Напомним, в селе Жаны-Жер Сокулукского района отец изнасиловал родную дочь, 14-летнюю ученицу восьмого класса. Она родила от него сына. Девочка обратилась к гинекологу Э.Д. с просьбой сделать аборт. Врач дождалась, когда школьница родила, и отдала ребенка своим родственникам. По данным ГУВД, ребенка якобы продали приемным родителям.