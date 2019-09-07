10:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Насилие над детьми (268)

Насилие над восьмиклассницей. Минздрав все-таки взял с врача объяснительную

Минздрав все-таки взял объяснительную с врача по поводу беременности и родов восьмиклассницы. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что оценку действиям медработнику давать не будут и проводить расследование нецелесообразно. Однако позже гинеколога пригласили в министерство. «Проведем параллельно с правоохранителями расследование. Если понадобится всяческое содействие, будем оказывать. По словам врача, она не знала, что девочка несовершеннолетняя. Отстранить ее от работы на время следствия мы не можем, это уже решают правоохранители. Вопрос остается открытым, поэтому она продолжает работать», — пояснили в Минздраве.

Напомним, в селе Жаны-Жер Сокулукского района отец изнасиловал родную дочь, 14-летнюю ученицу восьмого класса. Она родила от него сына. Девочка обратилась к гинекологу Э.Д. с просьбой сделать аборт. Врач дождалась, когда школьница родила, и отдала ребенка своим родственникам. По данным ГУВД, ребенка якобы продали приемным родителям.
Ссылка:
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
«Твой долг — терпеть». Почему жертвы семейного насилия возвращаются к тиранам
Цифра дня. За три месяца зарегистрировали 1 тысячу 901 случай семейного насилия
Муж бьет жену: треть кыргызстанок считает, что мужчина вправе это делать
В Кыргызстане насилие совершается в каждой третьей семье
В Ошской области отца подозревают в изнасиловании восьмилетней девочки
В городе Ош отец посадил дочь на цепь. Милиция возбудила уголовное дело
На Иссык-Куле родители отправили сына отрабатывать свой долг в кошаре
Поговорим по душам? Как в Кыргызстане хотят бороться с семейным насилием
Избитым в Сокулуке женщине и ее детям помогут получить документы
В городе Ош муж зверски избил свою жену
Популярные новости
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Депутаты парламента посетили Алмазбека Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ Депутаты парламента посетили Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ
Виновник ДТП, в&nbsp;котором погиб сын Садыра Жапарова, обратился к&nbsp;политику Виновник ДТП, в котором погиб сын Садыра Жапарова, обратился к политику
Бизнес
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»
Пользоваться услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom стало еще выгоднее Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее