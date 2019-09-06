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Общество

Авария на столичной ТЭЦ. Размер компенсации пострадавшим определит комиссия

Пострадавшие в результате сегодняшней аварии на столичной ТЭЦ электрослесари могут получить компенсацию от ОАО «Электрические станции». Состояние их здоровья находится на особом контроле у руководства. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Тагжана Айдаралиева. 

По ее словам, вопрос выплаты пособия пострадавшим прорабатывается. 

Но сказать точно, сколько получат работники ТЭЦ, можно будет только после заключения специальной комиссии по расследованию причин аварии.

Напомним, пострадавшие электрослесари получили легкие ожоги. Они госпитализированы в БНИЦТиО. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.  
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