19:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Цифра дня. В Бишкеке 60 процентов школ старше 50 лет

В Бишкеке 60 процентов школ построены более 50 лет назад. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам БГК сообщила начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.

По ее данным, проектная мощность столичных школ — 77 тысяч человек, в 2018/2019 учебном году обучалось 154 тысячи учеников.

Сауле Мейрманова добавила что в 2015-2019 годах построили, вернули, перепрофилировали и отремонтировали 8 школ и 6 детских садов. 

Всего в структуре образования столицы 189 организаций: 4 районных центра образования, 97 школ, 86 детских садов и 6 центров детского творчества.
Ссылка:
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Ученики одной из школ Бишкека сидят в коридоре. Парты не помещаются в класс
В Бишкеке на территории школы № 12 началось строительство
В школах Бишкека обновят компьютеры. Заложили больше 13 миллионов сомов
К бишкекской школе № 19 начали возводить пристройку
В мэрии Бишкека составили список, кто сможет учиться в школе «Газпром» бесплатно
Скоро учебный год. Школы не успевают завершить ремонт
На каких основаниях передали школу «Газпрому», уточнили в мэрии Бишкека
Депутаты БГК хотят поддержать решение мэрии по школе «Газпрома» без обсуждения
Депутаты Бишкекского городского кенеша традиционно опаздывают на сессию
Мэрия Бишкека отремонтирует столовые в трех школах
Популярные новости
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Бизнес
К&nbsp;программе лояльности &laquo;Газпромнефти&raquo; присоединился 200-тысячный участник К программе лояльности «Газпромнефти» присоединился 200-тысячный участник
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»