Цифра дня. В Бишкеке 60 процентов школ старше 50 лет

В Бишкеке 60 процентов школ построены более 50 лет назад. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам БГК сообщила начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.

По ее данным, проектная мощность столичных школ — 77 тысяч человек, в 2018/2019 учебном году обучалось 154 тысячи учеников.

Сауле Мейрманова добавила что в 2015-2019 годах построили, вернули, перепрофилировали и отремонтировали 8 школ и 6 детских садов.

Всего в структуре образования столицы 189 организаций: 4 районных центра образования, 97 школ, 86 детских садов и 6 центров детского творчества.