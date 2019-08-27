Экс-замглавы МВД Курсана Асанова доставили в суд для избрания меры пресечения

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов получил уведомление о подозрении в преступлении — в злоупотреблении должностным положением. Об этом журналистам сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

Сегодня Первомайский районный суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.