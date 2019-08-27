Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов находится на допросе в Военной прокуратуре. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, экс-замглавы МВД был приглашен к 14.00 и до сих пор находится в надзорном органе.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.