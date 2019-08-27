Адвокаты водителя экс-замглавы МВД хотят привлечь к ответственности милиционеров

Адвокаты водителя экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова Дамирбека Пайзылда уулу просят привлечь к ответственности милиционеров, воспрепятствовавших их работе. Об этом 24.kg сообщили в правовой клинике «Адилет».

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Уточняется, что адвокат задержанного Дамирбека Пайзылда уулу не мог попасть к нему в ИВС несколько часов из-за различных отговорок сотрудников столичного ГУВД.

«23 августа следователем Военной прокуратуры в отношении Дамирбека Пайзылда уулу было вынесено постановление о его задержании. В документе указано содержать его в ИВС ГУВД Бишкека. 24 августа адвокат Тимур Султанов прибыл в ИВС, чтобы оказать юридическую помощь и встретиться со своим подзащитным. По приезде в дежурной части ГУВД сотрудник милиции по имени Марат сообщил, что нельзя заходить в ИВС, так как проходит этапирование задержанных. Юрист озвучил требование УПК, где адвокату предоставляется право на свидание с подозреваемым. Однако милиционер сослался на указание заместителя начальника ГУВД Нурбека Калыкеева и попросил явиться для свидания после 12 часов», — сообщили редакции.

В 15.00 адвокат вновь приехал в ИВС, тот же сотрудник дежурной части заявил, что в ИВС распылили лекарственные вещества и необходимо время для того, чтобы проветрить помещения, сказав, что примерно к 18.00-19.00 в ИВС можно будет зайти. Когда юрист в третий раз приехал в ГУВД, ему сказали, что Дамирбека Пайзылда уулу вывезли в следственную службу МВД.

«Адвокаты Канат Хасанов и Тимур Султанов ездили в следственную службу МВД, СКМ МВД, а также в Военную прокуратуру, где им сообщили, что Дамирбека Пайзылда уулу туда не привозили. Примерно в 20.00 юристы вновь приехали в ГУВД и попросили предоставить журнал вывоза подследственного, чтобы увидеть, в какое время и кто вывез их подзащитного. Сотрудник милиции отказался показывать журнал. Адвокаты попросили пригласить кого-то из руководства ГУВД, но никто из них не вышел и не разъяснил сложившуюся ситуацию. После того как адвокат Канат Хасанов вышел в прямой эфир в социальной сети Facebook, ему позвонил заместитель начальника ИВС и сообщил, что Дамирбека Пайзылда уулу вывозили в СС МВД на допрос. Его привезли в ИВС после 21.00», — отметили в правовой клинике.

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«Кроме того, Дамирбек Пайзылда уулу был допрошен без адвоката, хотя по закону подозреваемый, обвиняемый имеют право на защиту. Суд, прокурор, следователь, орган дознания обязаны обеспечить подозреваемому, обвиняемому возможность. Также подозреваемый имеет право: защищать себя лично или при помощи выбранного им адвоката. Однако Дамирбек Пайзылда уулу был лишен права на защиту, так как его адвокатам никто не сообщил о проведении следственных действий, а следователь не обеспечил подозреваемому возможность защищаться установленными Уголовно-процессуальным кодексом средствами и способами», — пояснили в правовой клинике.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.