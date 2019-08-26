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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (156)

Дело Курсана Асанова. У водителя экс-замглавы МВД нет жалоб на сотрудников ИВС

Водителя бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Дамирбека Пайзылда уулу навестили сотрудники Наццентра по предупреждению пыток. Об этом 24.kg сообщил директор НЦПП Нурдин Сулайманов. 

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По его словам, на сотруднике милиции нет никаких телесных повреждений. Он содержится в ИВС.

«На своих коллег и сотрудников ИВС 22-летний Дамирбек Пайзылда уулу не жалуется. С его слов, в момент задержания он был на работе. В ГУВД ему разрешили переодеться. Молодой человек находится в шоковом состоянии», — сказал Нурдин Сулайманов.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.
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