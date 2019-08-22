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Общество

С 2020 года в четырех городах Кыргызстана запустят электронную запись в школы

С 2020 года в четырех городах Кыргызстана запустят электронную запись в школы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

С 15 февраля 2020-го начнется электронная запись в школы Оша, Джалал-Абада, Токмака и Кара-Балты.

В настоящее время электронная запись работает в Бишкеке. С начала запуска проекта поступило около 15,7 тысячи, из них при представлении оригиналов документов в школы зачислен 91 процент первоклассников.

Проект направлен на предотвращение коррупционных рисков при приеме учащихся в первый класс.
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