С 2020 года в четырех городах Кыргызстана запустят электронную запись в школы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

С 15 февраля 2020-го начнется электронная запись в школы Оша, Джалал-Абада, Токмака и Кара-Балты.

В настоящее время электронная запись работает в Бишкеке. С начала запуска проекта поступило около 15,7 тысячи, из них при представлении оригиналов документов в школы зачислен 91 процент первоклассников.

Проект направлен на предотвращение коррупционных рисков при приеме учащихся в первый класс.