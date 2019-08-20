Кыргызстанцы не могут получить электронную подпись. ГНС разбирается с проблемой

С 1 июля Государственная налоговая служба запустила пилотный проект по использованию счета-фактуры в виде электронного документа с электронной цифровой подписью (ЭЦП). Об этом 24.kg сообщили читатели.

Отчеты бизнесменов принимаются только с применением ЭЦП. «Проблема в том, что система ГП «Инфоком» не интегрирована с базой ГНС. Получить подпись можно лишь в Бишкеке. Помимо «Инфокома», предоставляющего ЭЦП за 90 сомов, в столице ей занимаются еще две частные компании, выдающие ЭЦП за 2 тысячи сомов», — пояснили читатели.

ГНС рекомендовала компаниям оперативно решить проблемы и увеличить число сотрудников по обслуживанию и выдаче электронной подписи, снизить цену за оборудование и обслуживание, сократить время выдачи электронных ключей.

В соответствии со статьей 86 Налогового кодекса налоговая отчетность составляется и представляется на бумажном или электронном носителе. Плательщики НДС, импортеры и экспортеры с июля должны представлять налоговую отчетность в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи (КЭП).

«К сожалению, некоторые налогоплательщики, которые должны с июля перейти на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде, не позаботились заблаговременно приобрести ЭЦП, оставив это на последний день, что и послужило главной причиной возникших очередей за получением КЭП у компаний — специализированных операторов», — пояснили в ГНС.