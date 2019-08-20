На реконструкцию санатория «Теплые ключи» надо $200 миллионов. Ищут инвесторов

Санаторий «Теплые ключи» в Кыргызстане планируют реконструировать. Об этом 24.kg сообщил директор госпредприятия «Кыргызтуризм» при Министерстве культуры Данияр Казаков.

По его словам, по предварительным данным, на реконструкцию уйдет $200 миллионов.

«Это будут привлеченные инвестиции, мы готовим проект государственно-частного партнерства. Сейчас разрабатываем эскиз, после чего можно будет указать точную стоимость проекта», — сказал он.

Данияр Казаков отметил, что на территории санатория планируется строительство бассейна, аквапарка, стадиона, зимнего катка, гостиницы и других объектов.

Отметим, в июне на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша стало известно, что «Теплые ключи» уже не находятся в собственности ТЭЦ Бишкека, а переданы на баланс «Кыргызтуризма». Санаторий находится в ущелье Аламедин, в 35 километрах от Бишкека.