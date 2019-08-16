Раиса Атамбаева: Правители прошлого не преследовали семьи своих противников

Сегодня супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса обратилась к действующему главе государства Сооронбаю Жээнбекову с просьбой задуматься о том, как он будет выглядеть в глазах своего народа и современников.

«22 года он ходил рядом с нами, рядом с Алмазбеком Атамбаевым. Неоднократно он был с семьей у нас дома, говорил теплые слова о преданности и дружбе. Теперь это все растоптано. Все его заверения в дружбе, речь на инаугурации о продолжении дел, начатых Алмазбеком Атамбаевым, остаются в прошлом. Пусть он задумается над тем, что он творит сейчас с нашей семьей, бывшими соратниками, народом. Пусть задумается над тем, как он будет выглядеть в глазах народа. Правители прошлого никогда не преследовали жен, детей и семьи своих противников», — сказала Раиса Атамбаева.