Дело Курсана Асанова. В доме у Кундуз Жолдубаевой проводится обыск

В доме заместителя председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой проводится обыск. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Замир Жоошев.

По его словам, обыск проводят сотрудники Военной прокуратуры.

Сама Кундуз Жолдубаева рассказала, что обыск проводится по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

По предварительным данным, следователи ищут пакет с документами. Видео с пакетом, который якобы бывший президент Алмазбек Атамбаев передал Курсану Асанову, было размещено в социальных сетях накануне.

Напомним, вчера стало известно, что Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности с формулировкой «предательство интересов кыргызской милиции» и «утеря доверия». По данному факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело.