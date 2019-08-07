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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. Количество раненых увеличивается

В доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева продолжается силовая операция по его задержанию. Сотрудники силовых структур применяют светошумовые гранаты, стреляют. Количество раненых сторонников Атамбаева увеличилось.

Как передает корреспондент 24.kg с места событий, характер ранений разный: кто-то ранен в ноги, есть пулевое ранение в живот.

Четыре спецназовца выдвинулись в сторону дома самого бывшего президента, оттуда также доносятся выстрелы. Дорога перекрыта, однако сейчас начали выпскать раненых.
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