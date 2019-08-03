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Общество

Услуга «Кто звонил?» стала платной. В компании MegaCom ответили на жалобы

Абоненты компании MegaCom жалуются на то, что сотовый оператор сделал платной услугу «Кто звонил?» и не предупредил. Об этом в сети Facebook написал пользователь Искен Афиджанов.

Он поделился сообщением о том, что «сотовая компания, пользуясь монопольным положением, решила содрать с граждан сотни миллионов сомов». «Действительно ли у абонентов сотовой компании MegaCom по умолчанию включена услуга «Пропущенный звонок», за которую приходится платить, даже если ее не используешь или даже не знаешь о ней?» — задался вопросом Искен Афиджанов.

В компании MegaCom 24.kg ответили, что стоимость услуг устанавливается согласно рыночным условиям и затратам компании на предоставление сервисов. Таким образом, внедрение абонентской платы за сервис «Кто звонил?» — вынужденная мера, связанная с затратами, которые несет компания на поддержание и предоставление сервиса абонентам.

«Дополнительно хотелось бы отметить, что абонент имеет полное право при желании отказаться от услуги «Кто звонил?» по USSD-команде. Скоро сервис по умолчанию предоставляться не будет, то есть при активации сим-карты услуга автоматически не подключится», — подчеркнули в MegaCom.
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