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Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (32)

Суд над экс-мэрами. Потерпевшие игнорируют явку на процесс

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

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В начале заседания стало известно об отсутствии представителей потерпевших по эпизоду с ТНК «Дастан».

Адвокат Сергей Слесарев обратился к председательствующему с просьбой обеспечить их явку.

«Мы до конца их не допросили, многие вопросы остались без ответа. Но ни первый, ни второй потерпевшие не являются в суд. В прошлый раз при опросе свидетелей к ним возникли вопросы.  Показания потерпевших расходятся с материалами дела и показаниями свидетелей. Поэтому просим обеспечить их постоянную явку, чтобы провести перекрестные допросы», — отметил он.

Судья ответил, что одного потерпевшего уже допросили. «Второго вы просили письменно допросить», — подчеркнул он.

В итоге Кубанычбек Касымбеков поручил обеспечить явку второго потерпевшего на следующее заседание.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим лицам.
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