Четвертая неделя встреч Атамбаева с журналистами: опять Жээнбековы и Матраимовы

Сегодня на встрече с журналистами Алмазбек Атамбаев заявил, что когда он покидал пост президента, то передал Сооронбаю Жээнбекову процветающую страну. Сейчас, по его мнению, экономика упала.

«Это моя страна, и я должен бороться за ее нормальное будущее. Я готов ко всему. Мы можем быть счастливы только в этой стране. А наблюдать, как ее пытаются превратить в комок Жээнбековых и Матраимовых, я не могу. На это все смотреть больно — слишком много крови было пролито. Вы помните, какую процветающую страну я передал Жээнбекову. Все правовые институты и экономика процветали. И какую мы сейчас получили? Я знаю, что люди не хотят, чтобы я уезжал», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли уже три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, но Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.

Накануне официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook разместила сообщение о готовящемся силовом захвате бывшего президента. Эти сведения впоследствии не подтвердились. В МВД это сообщение назвали дезинформацией.