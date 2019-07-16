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Общество

Хадж-2019. Первая группа паломников сегодня ночью вылетает в Медину

Первая группа паломников сегодня ночью вылетает в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила пресс-служба ДУМК.

По ее информации, первым рейсом вылетают 392 паломника и 8 руководителей групп. В аэропорту «Манас» их проводит муфтий Максат ажи Токтомушев.

Муфтият просит паломников не опаздывать на рейс. Регистрация начнется в 01.00 в терминале «Манас 2».

«Всего будет 18 рейсов. Первые шесть вылетят из Бишкека, каждый по 400 паломников. Остальные — из Оша, по 300 паломников. Последняя группа отправится в Саудовскую Аравию 1 августа», — заявили 24.kg в ДУМК.

Напомним, что в этом году в хадж отправится 6 тысяч 10 граждан Кыргызстана. Саудовская Аравия в последний момент решила выделить нашей республике еще 500 мест для паломничества. В 2018-м 5 тысяч 485 граждан посетили Мекку.

Курман айт пройдет 10 или 11 августа.
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